Nader El-Jindaoui: Fans stürmen wegen Influencer den Platz und sorgen für Spielabbruch 

400 Fans waren im Schnitt bei Heimspielen der Zweitvertretung von Hertha BSC im vergangenen Jahr im Stadion. Das Team spielt in der Regionalliga, also der vierthöchsten Klasse in Deutschland. Die Heimspiele finden im Olympiapark-Amateurstadion statt. Dieses platzte am Samstag aus allen Nähten. Rund 2347 Besucher und Besucherinnen waren bei einem Testspiel dabei – eine gigantische Zahl.