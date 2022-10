«För alli!» : Fan-Aufstand beim FC Luzern – sogar Goalie-Legende David Zibung ist dabei

Und auch die Luzerner Goalie-Legende David Zibung macht sich für die aktuelle Führung stark: «Der beste FCL in meinen 24 Jahren - und dafür will ich auch in Zukunft zu 100 % mit der aktuellen Clubführung einstehen!» In einer Mitteilung schreibt der FCL: «‹Zäme meh als 52%› soll als Sammelbecken, Sprachrohr und Protestbewegung für alle dienen, die verhindern wollen, dass der erfolgreiche, skandalfreie und positive Weg, den der FCL in den vergangenen 20 Monaten eingeschlagen hat, abrupt endet.»