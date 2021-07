London : Fans versuchen Wembley-Stadion zu stürmen

In London ist es vor dem EM-Final zu tumultartigen Szenen gekommen. Englische Fans ohne Ticket wollten sich Zugang zum Wembley-Stadion verschaffen.

Vor dem EM-Final in London haben Fussballfans englischen Medienberichten zufolge versucht, in das Wembley-Stadion zu stürmen. Das berichteten mehrere Online-Portale am Sonntag vor dem Endspiel übereinstimmend. Einem Bericht des Portals «The Athletic» zufolge könnten Hunderte an den Sicherheitskräften vorbeigekommen sein. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass sie auch ins Stadion gelangt seien. «Sky Sports News» sprach von bis zu 100 Fans. Inzwischen sei die Lage aber unter Kontrolle.