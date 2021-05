Protest gegen Besitzer : Fans von Manchester United stürmen Stadion vor Spiel gegen Liverpool

Vor dem Premier-League-Spiel zwischen dem englischen Fussball-Rekordmeister und dem noch amtierenden Meister FC Liverpool haben am Sonntag Hunderte United-Fans den Platz im Stadion Old Trafford gestürmt.

In Manchester protestieren die Fans von United gegen die Besitzerfamilie.

Nicht nur in Zürich gehen die Fans auf die Barrikade. In Manchester wurde vor dem Spiel von United gegen Liverpool, das Old Trafford gestürmt. Das Liga-Spiel der Erzrivalen, das wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen ausgetragen werden sollte, soll nach Informationen des Senders Sky Sports mit Verspätung beginnen. Etwa eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff der Partie um 17.30 Uhr hatten laut dem Sender sämtliche Fans das Stadion verlassen.