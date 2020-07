Sängerin im Social-Media-Kreuzfeuer

Fans werfen Dua Lipa Albanien-Nationalismus vor

Der UK-Popstar postete ein Foto einer «Grossalbanien»-Fahne. Die Idee dahinter wird als nationalistisch eingestuft. Die Fans diskutieren nun heftig auf Social Media.

Am Sonntag postete Popstar Dua Lipa (24) auf Social Media ein Foto der Grossalbanien-Flagge, die beim Fussball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Serbien und Albanien am 14. Oktober 2014 per Drohne ins Partizan-Stadion in Belgrad geflogen wurde.