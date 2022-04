0:3-Pleite gegen Minnesota: «Fans wünschen sich die Magie» – Shaqiri gibt bei Chicago das Comeback 

Anfang April verletzte sich Xherdan Shaqiri im Spiel gegen die Orlando Pirates und musste nach 19 Minuten ausgewechselt werden. Der Nati-Star verpasste aufgrund der Verletzung zwei Spiele. Am Samstagnachmittag (Ortszeit) gab er sein Comeback für Chicago Fire – sogleich in der Startelf.

Wenn es gefährlich wurde aufseiten von Chicago, hatte Shaqiri seine Füsse im Spiel. Der 30-Jährige übernahm gleich die Rolle als Leader. Er feuerte seine Teamkollegen an und war auch immer in Diskussionen mit Gegenspielern verstrickt. Beinahe hätte er auch seine zweite Torbeteiligung gesichert, doch Innenverteidiger Czichos konnte seinen Flanke nicht verwerten. Dennoch gab es Lob vom Kommentatoren-Team: «Das ist die Art von Magie, die sich die Fans von ihrer Nummer 10 wünschen.»

Kaum Tore für Chicago

In der 72. Spielminute ging dann Minnesota in Führung. Reynoso profitierte dabei von einem Fehler von Chicago im Aufbauspiel. Für das Shaqiri-Team kam es noch bitterer. Navarro flog nach seinem zweiten Foul vom Platz. Acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wurde Shaqiri ausgewechselt. Von der Bank aus sah er zu, wie seine Mannschaft zwei weitere Treffer kassierte. Minnesota gewann das Spiel mit 3:0.

Chicago hat nun zwei von acht Spielen verloren. Das Problem in der Statistik: Es gab auch nur zwei Siege. In der Offensive drückt der Schuh. Man hat nur in zwei Spielen Tore geschossen – diese beiden gewann man. Am 1. Mai geht es für Shaqiri weiter. Im heimischen Stadion trifft man auf die New York Red Bulls.