Fünf Jahre nach Tod

Fanshop von verstorbenem Formel-1-Fahrer ausgeraubt

Am 17. Juli 2015 verstarb Jules Bianchi bei einem tragischen Formel-1-Unfall. Nach seinem fünften Todestag schlugen dreiste Diebe zu.

Jules Bianchi verunfallte beim Formel-1-Rennen in Suzuka 2014 schwer. Nach neun Monaten im Koma erlag er am 17. Juli 2015 im Krankenhaus von Nizza den Folgen seiner bei dem Unfall erlittenen Verletzungen.

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Jules Bianchi krachte im Alter von 25 Jahren in Suzuka in einen Bergungskran und erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Seine Eltern betreiben in Brignoles bis heute einen kleinen Shop, in dem sie Fanartikel ihres verstorbenen Sohnes verkaufen. Der Erlös geht an wohltätige Projekte, zum Beispiel an die Uniklinik Nizza, wo Bianchi seine letzten Tage verbrachte.