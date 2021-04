Rapper gegen Pandemie : Die Fantastischen Vier drängen mit Corona-App in die Schweiz

Die Contact-Tracing-App Luca, die von der Musikgruppe Fanta 4 mitentwickelt wurde, startet in Deutschland durch. Jetzt wollen die Macher expandieren.

Jetzt soll die Contact-Tracing-App von Fanta 4 auch in die Schweiz kommen.

Die App Luca der Die Fantastischen Vier ist in Deutschland bereits ein Renner.

Die deutschen Rapper sind nun App-Produzenten: Fanta 4 in Action. (Archivbild)

Die App Luca ist in Deutschland bereits ein Renner.

Die Contact-Tracing-App Luca, die von der Musikgruppe Die Fantastischen Vier mitentwickelt wurde, ist in Deutschland ein Renner. Luca ist drauf und dran, die Warn-App der Bundesrepublik zu übertreffen, welche mit ähnlichen Problemen kämpft wie die Schweizer Version. In den Download-Charts ist Luca ganz vorn vertreten. Rund 3 Millionen Menschen haben sie in Deutschland bisher heruntergeladen.