Die Bands für das Summerdays Festival 2023 in Arbon ist bekannt

Die Fantastischen Vier, Wincent Weiss, Mando Diao, Nico Santos, Kim Wilde, Jan Delay und Disko No. 1 stehen am 25. und 26. August in Arbon auf der Bühne.

Den Startschuss zum diesjährigen Summerdays-Festival gibt die Schweizer Soulsängerin Caroline Chevin. Am Freitag rockt zudem die Rock-Band Mando Diao zum allerersten Mal die Bühne in Arbon. Die Schweden werden Stücke von ihrem neuen Album präsentieren. Am Freitag werden zudem die Fantastischen Vier und Kim Wilde erwartet.

Neue Musik präsentiert am Samstag Singer-Songwriter Nico Santos, dessen drittes Studioalbum im Frühling erscheint. Für eine weitere Neuheit sorgt am Samstag Mighty Oaks-Frontmann Ian Hooper. Der Amerikaner bringt mit seinem Debutalbum die Arboner Bühne solo zum Beben. Darüber hinaus versprechen Andryy, Wincent Weiss, Jan Delay und seine Band Disko No. 1, Zoe Wees und Dabu Fantastic Ohrwürmer am Bodensee.