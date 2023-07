Inter Miami: Die Details von Lionel Messis MLS-Vertrag

So wird Lionel Messi offiziell in Miami präsentiert.

Inter Miami hat Fussball-Weltmeister Lionel Messi am Samstag offiziell willkommen geheissen und dabei die genaue Vertragslaufzeit bekannt gegeben. Demnach verpflichtete sich der 36-jährige Messi bei dem Club aus der amerikanischen Major League Soccer (MLS) für zwei Spielzeiten bis 2025. Der Wechsel des argentinischen Nationalspielers stand schon seit längerer Zeit fest. Die grosse Vorstellung soll – zusammen mit seinem langjährigen Barça-Teamkollegen Sergio Busquets – in der Nacht auf Montag über die Bühne gehen.

In Miami wird der siebenmalige Weltfussballer laut der Nachrichtenagentur AP jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Dollar verdienen. Er freue sich sehr, den nächsten Karriereschritt in Miami zu machen, wird Messi in einer Club-Mitteilung zitiert. «Das ist eine fantastische Gelegenheit und gemeinsam werden wir dieses schöne Projekt weiter aufbauen.»