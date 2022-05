62’000 Fans: Besucherrekord an der Fantasy  – Das waren die Highlights

62’000 Fans kamen dieses Jahr an die Fantasy Basel, so viele wie noch nie. Das teilten die Organisatoren am Wochenende nach der Messe mit. Die Fantasy war im Jahr 2015 mit 20’000 Besucherinnern und Besuchern gestartet, nun zählte sie mehr als dreimal so viele. Zum Vergleich: Die Kunstmesse Art Basel, die wohl bekannteste Messe der Stadt mit weltweiter Ausstrahlung, lockte 2019 rund 93’000 Besuchende an. Die Art hatte dafür aber sechs Tage Zeit, die Fantasy schaffte mehr als zwei Drittel davon in der Hälfte der Zeit.