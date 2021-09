Rosa, gelb, blau - Farbige Heuballen retten Leben und erhitzen gleichzeitig die Gemüter

Die Einnahmen gehen je nach Farbe an die Brust- oder Prostatakrebs-Vorsorge oder an die Kinderkrebsprävention.

20-Minuten-Leserin D. G.* staunte, als sie beim Spazierengehen in Seedorf BE einen rosafarbene Heuballen ausmachte. «Was hat es damit auf sich?», fragt sich die Bernerin. Diese Frage beantwortet Landwirt Hans Feller (55) dieser Tage oft. Auf seinem Grundstück stehen mehrere rosafarbene Heuballen, gleich daneben führt ein Wanderweg vorbei. Hierzulande wisse fast niemand, dass Bauern und Landwirtinnen damit ein Zeichen gegen Krebs setzen: «Mit den farbigen Ballen wird Geld gespendet. Ausserdem sollen sie auch die Bevölkerung sensibilisieren.» Es gäbe verschiedene Kategorien: Gelb stehe für Kinderkrebsprävention , Blau für Prostata-Vorsorge und, Rosa für Brustkrebs-Vorsorge .

Bunte Flecken in der Landschaft

Bruno Aemisegger fährt von Bauernhof zu Bauernhof, um die farbigen Schutzfolien im ganzen Land um die Ballen zu wickeln: «Für jede Rolle spendet der Bauer 1 Euro, wir 1 Euro und der Folienhersteller 1 Euro an die Krebs-Organisation.» Angefangen habe alles vor sechs Jahren mit der rosafarbenen Folie, dann sei Blau und schliesslich Gelb dazugekommen. Fast 40’000 Franken wurden in der Schweiz dank dieser Aktion bereits gegen Krebs gespendet, sagt der Ostschweizer. Die Einnahmen gingen jeweils an Pink Ribbon Schweiz, die Stiftung verteile das Geld dann weiter: «Es geht aber nicht primär ums Geld, sondern darum, Awareness zu generieren.» Heuer hätten sie am meisten blaue Heuballen gepresst. Es gäbe aber keine Tendenz, die Positionen würden sich immer wieder abwechseln. Die meisten würden wegen eines persönlichen Bezugs mitmachen, einige aber auch, weil sie die Aktion für eine gute Sache halten.