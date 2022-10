Farbige Kontaktlinsen können gefährlich werden

Ich finde sie super, auch, um Abwechslung in den Alltag zu bringen. An Halloween finde ich sie cool, sonst bleibe ich aber bei meiner natürlichen Augenfarbe. Mir gefallen sie nicht besonders.

Achtung, Verletzungsgefahr

Warum die Extrameile in Sachen Effort einsparen? Die Risiken überwiegen: «Kontaktlinsen für Halloween werden meist im Internet bestellt und nicht an das Auge angepasst», gibt Sven Krombholz, Augenoptiker bei Optik am Stauffacher in Zürich, zu bedenken. «Sie sind nicht medizinisch geprüft oder genehmigt – und durch den Farbprint auf der Linse kommt viel zu wenig Sauerstoff ans Auge.»