Deutsch-Rap: Farid Bang rappt über Alisha Lehmann

Darum gehts Deutsch-Rapper Farid Bang widmet Alisha Lehmann eine Zeile in seinem neuen Song.

Darin bedient er sich seiner typisch provokativen Sprache.

Lehmann wurde einst auch von Rapperin Shirin David in einem Lied erwähnt.

Zweifelhafte Ehre für Fussballerin Alisha Lehmann. Deutsch-Rapper Farid Bang widmet der Schweizer Nati-Spielerin in dem Song «Godfather» auf seinem eben erst neu erschienenen Album «Asphalt Massaka 4» eine Lied-Passage. «Ich bin kein Ball, doch zwischen den Bein'n von Alisha Lehmann», rappt der Düsseldorfer in seinem gewohnt provokativen Stil.

Für Lehmann ist es bereits das zweite Mal, dass sie in einem deutschen Rapsong erscheint. 2020 veröffentliche Shirin David den Track «Babsi Bars», in dem sie in einer Zeile über die Bernerin rappte. «Kontrollier' das Game wie Alisha Lehmann beim Fussballspiel», reimte David, die Lehmann erst vor einigen Wochen in ihrem Podcast «DirTeaTalk» zu Gast hatte.

Provokation als Stilmittel

Im Podcast erklärte Lehmann, dass sie damals unzählige Reaktionen auf die Erwähnung Davids in ihrem Song erhielt. «Alle in der Schweiz haben mir geschrieben: ‘Shirin hat dich im Song erwähnt!’ Und ich so: ‘Oh my god, I’m a star!’». Die Fussballerin sagte, sie hätte vor dem Song-Release nicht Bescheid gewusst und im Vorfeld nie mit David darüber gesprochen.

Ob und was für Reaktionen sie nun auf die Erwähnung im Song von Farid Bang erhielt, ist bislang nicht bekannt. Der Gangsta-Rapper zählt zu den erfolgreichsten seiner Branche, steht aber für Teile seiner Texte immer wieder in der Kritik. Farid Bang nutzt Tabubrüche wie frauenverachtende und gewaltverherrlichende Zeilen als Stilmittel, löste deswegen aber bereits bei vorherigen Alben grosse Empörung in der Öffentlichkeit aus.

Für besonders grosse Negativ-Schlagzeilen sorgte der 37-jährige Skandal-Rapper, als er zusammen mit Kollegah 2020 im Song «0815» seinen Körper als «definierter als von Auschwitz-Insassen» bezeichnete. Nachdem dem Rap-Duo deswegen Antisemitismus vorgeworfen wurde, distanzierte sich sogar ihre damalige Plattenfirma BMG und legte die Zusammenarbeit aufs Eis. Die beiden entschuldigten sich später und besuchten die KZ-Gedenkstätte Auschwitz.

Rap-Projekt auch bei Lehmann selber

Lehmann verriet indes erst vor kurzem in der Sendung «Unlocked» von BBC Sport, dass sie auch selbst rappt. «Ich und Shania (Hayles von Bristol City, Red.) – sie hat letzte Saison mit mir gespielt – haben einen kleinen Rap-Song geschrieben, aber niemand darf den Text sehen. Sie werden ihn hören, wenn er veröffentlicht wird», meinte die 24-Jährige.

Nach etwas Nachhaken des Moderators entschied sich Lehmann, dann doch noch einen Auszug zu enthüllen: «Ich stolziere mit meiner Halskette rum. Es ist AL, Baby, das ist mein Name.» AL steht natürlich für Alisha Lehmann. Auf Nachfrage verneinte sie, ein Rap-Album zu veröffentlichen, denn: «Ich bin Fussballerin.»

