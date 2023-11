Darum rappt Farid Bang über Alisha Lehmann

1 / 6 «Mit der Zeile wollte ich der Welt gerne mitteilen, dass der Frauenfussball immer mehr an Berechtigung gewinnt», meint Farid Bang zu der Widmung von Alisha Lehmann in seinem Song «Godfather». Instagram/FaridBangBang «Ich bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von Alisha Lehmann», heisst es im Lied. freshfocus Der Deutsch-Rapper ist für seine Tabubrüche in seinen Songtexten bekannt. IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Deutsch-Rapper Farid Bang widmet Alisha Lehmann eine Zeile in seinem neuen Song.

Jetzt erklärt er 20 Minuten, was es damit auf sich hat.

Lehmann selbst hat sich bisher nicht dazu geäussert.

«Kann mir das jemand übersetzen?», kommentiert Farid Bang am frühen Freitagnachmittag unter ein Video des Tiktok-Accounts von 20 Minuten Sport. In dem kurzen Clip wird auf Schweizerdeutsch erzählt, wie der Deutsch-Rapper Nati-Kickerin Alisha Lehmann in seinem neuen Song «Godfather» erwähnt. «Ich bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von Alisha Lehmann», rappt Farid Bang darin. Wenig später erklärt er 20 Minuten, was ihm die Passage im Lied bedeutet.

«Mit der Zeile wollte ich der Welt gerne mitteilen, dass der Frauenfussball immer mehr an Berechtigung gewinnt und als bekennender Feminist darf dieses Thema auch nicht auf meinem Meisterwerk Asphalt Massaka 4 fehlen», sagt der 37-Jährige. Wer den Skandal-Rapper kennt weiss, dass er in Interviews gerne scherzt. In seinen Songs zählen Provokationen und Tabubrüchen zu seinem Repertoire.

«Habe guten Frauengeschmack»

Gegenüber der «Bild», witzelt Farid Bang, er sei «ja leider dafür bekannt, einen schlechten Geschmack» bei seinen Texten zu haben. «Aber dafür habe ich einen guten Frauengeschmack. Welcher Mann wäre nicht gerne ein Fussball zwischen den Beinen von Alisha Lehmann?», so der Rapper weiter.

Für gewaltverherrlichende und frauenverachtende Zeilen steht Farid Bang immer wieder in der Kritik. Gegenüber 20 Minuten gibt er sich als grosser Fan von Frauenfussball. «Ich gehe gerne ins Stadion und besonders beim Frauenfussball bin ich immer gern gesehener Gast», meint der Rapper und lobt, dass Frauenfussball «viel ansehnlicher» und niveaumässig «um Welten besser» als Männerfussball sei.

Farid Bang bekannt als Fussballfan

Zumindest was seine Stadionbesuche beim Frauenfussball angeht, dürfte der Düsseldorfer in seinen Antworten zum Spassen aufgelegt sein. Dies, zumal er bislang nicht bekannt war als Stadiongänger bei Frauenfussball-Partien. Bei den Männern lässt sich der Düsseldorfer hingegen immer wieder blicken. So war er etwa bei der WM 2022 in Katar vor Ort, um sein Heimatland Marokko im Stadion zu unterstützen. Letzten Mittwoch besuchte er das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Galatasaray Istanbul in der Allianz Arena.

«Leider nicht», entgegnet Farid Bang der Frage, ob sich Lehmann schon bei ihm gemeldet habe. Auch gegenüber 20 Minuten äusserte sich die Nati-Spielerin bislang nicht zu der zweifelhaften Ehre, im Rap-Song von Farid Bang erwähnt worden zu sein. Der Schweizerische Fussballverband wollte sich auf Nachfrage ebenfalls nicht dazu äussern.

