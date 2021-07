Indonesien : Farmer flüchtet auf zu kleinen Baum und wird von Elefant getötet

In Indonesien wurde ein Farmer von einem Elefanten zu Boden geworfen und ist an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann hatte zuvor versucht, die Elefantenherde vom Plündern seiner Felder abzuhalten.

Ein Sumatra-Elefant hat in der indonesischen Provinz Aceh einen Farmer angegriffen und getötet. Der Mann habe am Wochenende zusammen mit anderen Anwohnern versucht, eine Herde Dickhäuter davon abzuhalten, die Felder zu plündern, sagte Agus Arianto, der Chef der örtlichen Naturschutzbehörde. Dabei sei er attackiert worden. «Dieser Mensch-Tier-Konflikt dauert schon seit einiger Zeit an, und wir müssen Massnahmen ergreifen, um ihn zu stoppen», so Arianto am Montag.