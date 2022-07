Bezirksgericht Meilen: Fashion-Designerin sticht auf Ehemann ein und bringt ihn fast um

13 Jahre gefordert

Praktizierende Katholikin konnte Scheidung nicht akzeptieren

Eine 52-jährige Frau steht wegen versuchten Mordes vor Gericht. Sie hat ihren Mann mit einem Messer attackiert, weil sich dieser von ihr trennen wollte.

Die Frau, ihr Mann und ihre beiden Kinder.

Die Bewohnenden eines Mehrfamilienhauses in Meilen standen Ende September 2020 unter Schock. «Alles war voller Blut. Der Mann lag am Boden, die Frau sass auf ihm», sagte damals eine Nachbarin gegenüber 20 Minuten. Sie hatte den Vorfall durchs Kinderfenster beobachten können. Die Täterin, eine heute 52-jährige Modedesignerin, soll versucht haben, ihren Ehemann zu töten. Das Paar lebte zu diesem Zeitpunkt in getrennten Haushalten in der Zürcher Seegemeinde. Am Donnerstag muss sich die Schweizerin vor dem Bezirksgericht Meilen verantworten.

Laut Anklageschrift verliess die Frau am Abend des 30.September 2020 ihre Wohnung und fuhr mit dem Fahrrad zum naheliegenden Wohnort des Ehemanns. In ihrem Rucksack hatte sie unter anderem drei Messer, eine Flasche Brennsprit, Zündhölzern sowie zwei Flaschen Kirsch gepackt. Sie läutete und als ihr Mann die Türe öffnete, trat sie ein, verschloss die Türe und stach «unvermittelt und ohne Vorwarnung», so die Anklageschrift, mit einem versteckten Tranchier-Messer in Brust und Bauch des Mannes ein.

Wegen versuchtem Mord angeklagt

In seiner Todesangst versuchte der Mann die Türe zu öffnen und schrie nach Hilfe. Als Reaktion habe ihm die heute 52-Jährige mehrmals in den Rücken und seitlich in den Oberkörper gestochen. Dabei verlor der Mann viel Blut. Wie die Staatsanwältin schreibt, habe die Frau während des Angriffs sinngemäss zu ihrem Ehemann gesagt, dass er kein Recht zum Weiterleben habe und sie nun beide miteinander «gehen», also sterben, würden. Weiter sagte die Beschuldigte, dass er «daran» selber schuld sei und er nun «die Millionen» nicht mitnehmen könne. Danach habe sie sich auf den Ehemann gesetzt und dessen Oberkörper mit ihren Armen während einiger Minuten umklammert.

Das Gewaltdelikt ereignete sich in diesem Haus in Meilen. sac