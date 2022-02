fashionweeks2022 – Fashion-Shows gehen live auf Tiktok

Innovation an den diesjährigen Fashion Weeks

Und auch der Designer Simon Porte Jacquemus, hat sich für die für die Modewochen etwas besonderes ausgedacht. Nach einem komplett pinken Shop, eröffnete er am vergangenen Samstag ein weisses «24/24»-Geschäft in Mailand im Palazzo Clerici. Der Shop sieht aus wie ein Snackautomat. Anstelle von Snacks, sind allerdings Taschen und Kleidung zu haben. Jeder kann rund um die Uhr vorbei gehen und sich etwas von Jacquemus kaufen, indem er die Tastenkombination im Automaten eingibt und mit der Karte bezahlt.

Influencerinnen sind wieder vorne mit dabei

Endlich wieder eine Modewoche mit Laufsteg und Events in Mailand. Jedes Jahr werden immer mehr Influencerinnen und Influencer an die Fashion Shows in Mailand eingeladen. Tiktoker ziehen neue Kunden an und Instagramer stärken die Markenwerte und sprechen die Stammkunden an. Deshalb wurden auch in diesem Jahr nicht nur Influencerinnen und Influencer aus Italien eingeladen, sondern aus der ganzen Welt. Dieses Jahr durften die deutschen Influencerinnen Caro Daur, Xenia Adonts und Leonie Hanne wieder dabei sein. «Sie haben sich als echte Wegbereiter während der MFW erwiesen», schreibt die italienische Modezeitung ioDonna.