Fasnacht Luzern: Die schönsten Videos und Stimmen

Guuggenmusigen heizen Luzern ein

In Luzern hat die Fasnacht begonnen. Tausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler feiern in der Stadt. Zahlreiche Guuggenmusigen ziehen durch die Gassen und spielen auf Guuggerbühnen – so etwa die Gögguschränzer Littau auf dem Mühlenplatz. (Video: 20min/gwa)