Selbstverständlich würden die vorgeschriebenen Massnahmen von Bund und Kanton auch für alle Fasnachtstreibenden gelten, betont Kalbermatten. «Die Distanzregel in den Kellern und auf den Strassen ist genauso zu beachten wie die 5-Personen-Regel. » B eim An- und Ausziehen der Tschäggättä -Kostüme g elte das Tragen von Schutzmasken . Zudem würden die Kostüme regelmässig desinfiziert werden.

Diskussionen in den Maskenkellern

Inwiefern es angebracht ist, in dieser aussergewöhnlichen Zeit Fasnacht zu feiern, wird in den verschiedenen Maskenkellern des Tals fleissig diskutiert. Im Maskenkeller Rieder in Wiler gibt man sich zurückhaltend. «Wir hoffen, dass sich die Leute bewusst sind, wie sie sich zu verhalten haben und nicht durch unüberlegtes Handeln die Gesundheit aufs Spiel setzen », so die Gruppe zur Zeitung.