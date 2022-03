Luzerner Polizei zieht Bilanz – Fasnacht zog mehrere Hunderttausend Schaulustige an

Monstercorso in Luzern: Das grosse Fasnachts-Finale in voller Länge.

Alleine in der Stadt Luzern waren über die Fasnachtstage über 200’000 Personen unterwegs.

Die Fasnacht im Kanton Luzern zog mehrere Hunderttausend Fasnächtlerinnen und Fasnächtler an.

Nach der coronabedingten Absage der Fasnacht im letzten Jahr feierten heuer wieder zahlreiche Personen an der Fasnacht mit. «Die optimalen Wetterbedingungen lockten mehrere hunderttausend Fasnächtlerinnen und Fasnächtler an, die diverse Veranstaltungen im ganzen Kanton Luzern besuchten», teilte die Luzerner Polizei am Aschermittwoch mit.