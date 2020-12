Bubendorf BL : Fass mit Chemieabfällen explodiert – 21-Jähriger verletzt

Am Freitagabend kam es in einer Chemiefirma in Bubendorf an der Hauptstrasse zu einer Explosion eines Fasses, in welchem Chemikalien gelagert waren. Eine Person wurde leicht verletzt. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Bei der Explosion eines Fasses mit Chemieabfällen ist am Freitagabend in einer Chemiefirma in Bubendorf BL ein 21-jähriger Mann leicht verletzt worden. Eine chemische Reaktion hatte zur Detonation geführt.

Das Ereignis habe sich auf das Gebäudeinnere beschränkt. Für Mensch und Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestanden, schreibt die Baselbieter Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Samstag.

Zu der Explosion sei es kurz nach 20.00 Uhr im Gebäudeinnern eines abgetrennten Produktionstraktes gekommen. In dem 200 Liter grossen Fass hätten sich rund 40 Liter unterschiedliche Chemieabfälle befunden. Dies habe zu einer chemischen Reaktion und in der Folge zum Bersten des Fasses geführt. Der dabei verletzte 21-Jährige sei von der Sanität ins Spital gebracht worden, habe dieses aber noch am Freitagabend wieder verlassen können.