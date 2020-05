Aktualisiert 18.05.2020 07:19

1 Kilometer Schlange

Fast 1000 Essenspakete mehr an Bedürftige in Genf verteilt

Am Samstag sind in Genf 2600 Essenspakete abgegeben worden. Es bildete sich eine Schlange von mehr als einem Kilometer, die Menschen standen mehrere Stunden an.

1 / 20 In Genf sind am Samstag erneut Lebensmittel-Pakete an Bedürftige verteilt worden. keystone-sda.ch Insgesamt 2600 Pakete wurden verteilt. keystone-sda.ch Das sind fast 1000 Pakete mehr als noch vor einer Woche. keystone-sda.ch