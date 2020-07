Tiere sollen zwangsgeschlachtet werden

Fast 100’000 Nerzen droht in Spanien der Tod – aus Angst vor Corona

Aus Angst vor Corona will Spanien fast hunderttausend Nerze schlachten. Der Grund: Sie wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Fast hunderttausend Nerzen droht in der spanischen Region Aragón der Tod. Die Regierung will 92’700 Nagetiere schlachten lassen, nachdem viele von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Ausbruch wurde im Mai entdeckt, als die Frau eines Angestellten der Nerzfarm sich mit dem Virus infizierte.

Die Betreiber der Nerzfarm sollen für die Zwangsschlachtung Geld von der Regierung erhalten. Um die Massentötung kümmert sich das Departement für Landwirtschaft. Insgesamt gibt es in Spanien nach Angaben von «Murcia Today» 37 Nerzfarmen, die jährlich über 750’000 Pelze produzieren. Nebst Madrid und Katalonien ist die spanische Region Aragón von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen. Insgesamt verzeichnet Spanien 250’000 Corona-Infektionen und 28’000 Tote.

Ging Virus von Nerz auf Mensch über oder umgekehrt?

Fälle auch in Dänemark und den Niederlanden

Auch in Dänemark und den Niederlanden gab es Corona-Ausbrüche auf Nerzfarmen. So wurden in den Niederlanden bereits Zehntausende Nerze geschlachtet. In Dänemark wurden im Mai zwei Farmarbeiter mit dem Virus infiziert.