Unterbezahlte Umkleidezeit : Fast 200 Ärzte und Pflegende wollen Solothurner Spitäler verklagen

50 Franken seien zu wenig: Mitarbeitende und Verbände ziehen gegen die Solothurner Spitäler AG vor Gericht, um eine höhere Entschädigung für die Umkleidezeit zu erzwingen.

Ärzte und Pflegende in Solothurner Spitälern sind unzufrieden: Sie wollen mehr Geld für die Umkleidezeit. (Symbolbild)

Zwischen zehn und zwanzig Minuten pro Tag: So lange brauchen Angestellte der Solothurner Spitäler AG (soH) laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019, um sich morgens und abends umzuziehen und von der Garderobe auf die Station und retour zu gelangen. Bezahlt wurden die Mitarbeitenden für diese Zeit bisher aber nicht – die Umkleidezeit gilt nicht als Arbeitszeit.

Nicht nur in Spitälern, sondern überall.

soH: Höhere Entschädigung nicht finanzierbar

Die soH lässt hingegen verlauten, man könne sich derzeit keine höhere Entschädigung leisten. Zudem weist sie darauf hin, dass in den Solothurner Spitälern «gute und oft auch höhere Löhne als in Vergleichsspitälern» ausgezahlt würden. Weiter entspräche die Pauschale von 50 Franken dem, was auch andere Nordwestschweizer Spitäler für die Umkleidezeit bezahlen würden. Auch die Spitäler im Kanton Bern etwa entrichten eine Pauschale von 50 Franken.