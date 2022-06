Fast 700 Alfa Romeos erobern Interlaken am «Passion Meeting»

Was vor einigen Jahren als kleines Treffen von Fans des Alfa Romeo 4C begann, hat sich mittlerweile zum grössten Markentreffen von Alfa Romeo in der Schweiz und einem der grössten in Europa entwickelt. Unter dem Motto «Passion Meeting – Welcomes Tonale» fanden bei Temperaturen von über 30 Grad beinahe 700 Autos den Weg in den Jungfrau Park Interlaken, um mit Gleichgesinnten der Leidenschaft des Cuore Sportivo zu frönen, wie Alfa Romeo auch genannt wird.