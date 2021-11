Rekord-Hoch – Fast 70’000 Dollar – darum steigt und steigt die Kryptowährung Bitcoin

Die Währung steigt und steigt. Mittlerweile kratzt sie an der 70’000 Dollar-Marke

Der Bitcoin hat am Mittwoch abermals ein Rekordhoch erklommen. Mit fast 69’000 US-Dollar erreichte die älteste, bekannteste und nach Marktwert grösste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp ihren bislang höchsten Stand. Ein möglicher Grund für den rasanten Anstieg lässt sich damit erklären, dass Bitcoin als Inflationsschutz fungieren kann.

Doch nicht nur diese beiden Kryptowährungen sind gestiegen. Auch der Goldpreis hat zugenommen. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1858 Dollar gehandelt. Das waren 26 Dollar mehr als am Vortag.