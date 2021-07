Pneumokokken, HIV, Malaria : Fast alle Infektionskrankheiten gingen während der Corona-Pandemie stark zurück

Eine neue Auswertung des BAG zeigt: Die Fallzahlen verschiedener Krankheiten in der Schweiz nahmen signifikant ab. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe.

Das BAG hat sich Krankheiten angeschaut, die in gewöhnlichen Jahren im Durchschnitt mehr als Hundert Fälle verursachen und damit nicht so stark zufälligen Schwankungen unterliegen. Besonders Denguefieber und Malaria-Infektionen nahmen deutlich ab, also Krankheiten, die sich Schweizerinnen und Schweizer in den allermeisten Fällen im Ausland holen. Sie werden von Mücken auf den Menschen übertragen, vor allem in tropischen Gebieten.