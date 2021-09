Stadtspital Zürich - Fast die Hälfte der beatmeten Covid-Patienten hängt an Lungenmaschine

Die Corona-Neuinfektionen sind seit Ferienende hoch. Nun meldet das Stadtspital Zürich einen rasanten Anstieg der Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Covid auf der Intensivstation und den Isolationsabteilungen. Derzeit seien 27 Menschen mit Corona im Stadtspital, wie dieses am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. In den vergangenen Wochen seien wieder zwei Isolationsabteilungen eröffnet worden.