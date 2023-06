Kanton Zürich: Viele Mietzinserhöhungen ungerechtfertigt

Wer als Mieter und Mieterin überprüfen will, ob die angekündigte Anhebung rechtmässig ist, kann dafür den Mietzinsrechner des Mieterinnen- und Mieterverbands nutzen. Von dieser Möglichkeit wird rege Gebrauch gemacht. Bereits jetzt zeigt sich: Über 45 Prozent der Erhöhungen, die mit dem Mietzinsrechner in der Deutschschweiz überprüft wurden, sind vermutlich ungerechtfertigt – sie fallen also zu hoch aus. Zum Beispiel im Kanton Zürich: Zwischen dem 6. und dem 12. Juni seien mehr als 5000 Mieten mithilfe des Onlinerechners überprüft worden, sagt Walter Angst, Sprecher des Zürcher ­Mieterverbands. Rund 48 Prozent hätten die Empfehlung erhalten, den Mietzins ­anzufechten. In vielen Fällen gehe es dabei um überrissene Erhöhungen.