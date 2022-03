Trockenheit spitzt sich zu – Fast in der ganzen Schweiz gilt grosse oder erhebliche Waldbrandgefahr

Über die letzten Tage und Wochen hat sich die Waldbrandgefahr in der Schweiz stetig zugespitzt. Mittlerweile gilt in zahlreichen Regionen und Kantonen Waldbrandgefahr (siehe Box). Bei Meiringen BE brannte es vor rund zwei Wochen bereits mehrere Tage, am Freitag brach zwischen Leysin und Sepey VD ein Feuer aus. Aktuell brennt es im Centovalli – das Tal liegt unter einer Rauchglocke, wie Bilder von Meteosvizzera zeigen. Die Kantonsstrasse ist bei Verdasio seit Donnerstagmittag gesperrt. Im Einsatz sind dort bis zu acht Helikopter und auch das Militär.