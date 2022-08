Flüchtlings-Desaster in Luzern: Fast jede Gemeinde muss wegen fehlender Wohnungen massiv Strafe zahlen

Noch immer kommen täglich neu aus der Ukraine Geflüchtete in der Schweiz und im Kanton Luzern an. Für sie alle müssen Unterkünfte her. Der Kanton Luzern hat deshalb die Gemeinden in die Pflicht genommen und via Verteilschlüssel vorgeschrieben, wie viele Wohnplätze sie bis September stellen müssen.

Seit Juni wissen Luzerns Gemeinden Bescheid : Sie müssen dem Kanton nach einem fixen Verteilschlüssel Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine stellen. Andernfalls werden die ankommenden Ukrainer und Ukrainerinnen in Notunterkünften untergebracht. Die Frist läuft am 1. September aus, bis dahin müssen die Gemeinden mindestens 75 Prozent ihres Solls erreicht haben, ab Dezember 90 Prozent. Das Problem: Im ganzen Kanton fehlt es an Wohnraum und wenn es freie Wohnungen für Geflüchtete gäbe, genügen die nicht den Anforderungen des Kantons. So ist zum Beispiel oft die Mietdauer, die Ausstattung oder der Mietpreis, der sich an die Richtlinien gemäss Luzerner Sozialhilfe halten muss, ein grosses Problem. Dazu kommt die schiere Anzahl an Personen: Aktuell leben rund 2470 Personen mit Status S im Kanton Luzern. Bis Ende des Jahres kommen nochmals über 7100 Personen hinzu. Sie alle adäquat unterzubringen, ist offenbar eine Aufgabe, die für die Gemeinden kaum zu stemmen ist.