Fast jede Pflegefachperson wird in der Schweiz sexuell belästigt

Fast jede Pflegefachperson erlebt am Arbeitsplatz sexuelle Belästigung. (Symbolbild)

In einer ZHAW-Studie wurden Pflegefachpersonen über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz befragt.

Fast jede Pflegefachperson wird im Alltag sexuell belästigt , wie eine neue Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zeigt. Fast alle Befragten haben allein im Jahr vor der Befragung – teilweise täglich – sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Das sind 95,6 Prozent der Teilnehmenden zwischen 18 und 58 Jahren.

Am häufigsten handle es sich dabei um unangebrachte Sprüche, gefolgt von non-verbalen Belästigungen wie lüsternen Blicken, schreibt die «SonntagsZeitung». Mehr als zwei Drittel der Befragten waren sogar körperlichen Übergriffen ausgesetzt.

Keine Ausnahme, sondern die Regel

Laut Milena Bruschini, Autorin der Studie, würden Belästigungen häufig verharmlost und übergriffige Personen in Schutz genommen. Die Betroffenen sollen bei der Studie zudem angegeben haben, dass es an entsprechenden Angeboten der jeweiligen Arbeitgeber, wie beispielsweise einem Training, fehle.

Fast alles Frauen

Der SBK setzt sich dafür ein, dass Betriebe und Schulen ihre Angestellten und Studierenden schulen. Doch die Verantwortung liege bei den übergriffigen Personen. «Es muss den Patienten klar sein, dass die sexuelle Integrität der Pflegefachpersonen rechtlich geschützt ist», so der Leiter Rechtsdienst des SBK. Anzüglichkeiten seien zwar oft im Graubereich. «Aber wenn man angegrabscht wird, ist das inakzeptabel. Das muss sich niemand gefallen lassen.»

Rund 90 Prozent der Teilnehmenden der ZHAW-Studie «Patients’ sexual harassment of nurses and nursing students: A cross-sectional study» waren Frauen. Auch Pflegefachmänner gaben an, von Belästigungen betroffen zu sein.