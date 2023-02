Fast jeder Uber-Gast hat 1-Sterne-Bewertungen – und weiss es nicht 

«Ich werde euch den Tag ruinieren» – mit diesen Worten beginnt Tiktok-Userin Emmatainment ihr virales Video. Anschliessend erklärt sie, wie Userinnen und User in der Uber-App ihre eigene Fahrgast-Bewertung – von einem Stern zu fünf Sternen reichend – einsehen können. Abgesehen davon, dass viele Mitglieder der Tiktok-Community die Funktion nicht kannten, sind sie schockiert von diversen Ein-Stern-Bewertungen, die sie sich nicht erklären können. «Wie ist das möglich?», «Was habe ich getan, um so schlechte Bewertungen zu erhalten?», «Ich sitze doch nur da und sage nichts», heisst es in den Kommentaren. Einige wollen ihr Trinkgeld zurück von jenen, die sie schlecht bewertet haben. Andere befürchten, mit einzelnen Ein-Stern-Ratings nie wieder einen Uber-Fahrer finden zu können.