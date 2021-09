Social Media-Chaos beim Militär - Fast jedes Bataillon hat eine eigene Facebook-Seite

Bundesrätin Amherd an der Medienkonferenz zur Armee Organisation. (Archivbild)

Die Schweizer Armee ist online: Fast jedes Bataillon ist auf Facebook vertreten , v on der Armee werden gleich 246 Social-Media-Kanäle betrieben. Dies geht aus einem Bericht der internen Revision des Verteidigungsdepartements VBS hervor, welcher der « Sonntags z eitung » vorliegt. Selbst der internen Revision geht das zu weit. Sie fragt sich, ob so viele Kanäle sinnvoll seien. «Aus unserer Sicht sollte die inhaltliche Qualität stärker gewichtet werden als die Quantität an betriebenen Kanälen», heisst es im Bericht.