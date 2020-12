Tiefsttemperaturen : Fast -30 Grad im Toggenburg – das war die kälteste Nacht dieses Winters

«Kälte vor dem Sturm»: Die Schweiz schlottert am Sonntagmorgen bei Minustemperaturen.

Aber auch im Flachland sind die Temperaturen verbreitet tief in den Minus-Bereich gesunken. So war es in Meiringen AG fast minus 10 Grad kalt, in Kloten sanken die Temperaturen auf fast minus 6 Grad.