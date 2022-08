Mallorca: «Fast nicht auszuhalten» – so leiden Schweizer Touristen unter der Bruthitze

1 / 6 Auf Mallorca ist es derzeit extrem heiss. 20Min/News-Scout Auch in der Nacht sinken die Temperaturen stellenweise nicht unter 30 Grad. IMAGO/ZUMA Wire Trotz der drückenden Hitze zeigen sich die Strände einigermassen gut gefüllt. 20Min/News-Scout

Darum gehts Auf Mallorca ist es derzeit extrem heiss – auch in der Nacht fällt das Thermometer nicht unter 30 Grad.

Am Samstag wurden in der Hauptstadt 41,9 Grad gemessen, was einen Jahreshöchstwert bedeutet.

Auch Schweizer Touristen ächzen unter der Hitze im Ferienparadies.

«Einfach krank – man schwitzt im Sitzen, im Schatten und in der Nacht.» So beschreibt ein News-Scout seine bisherigen Ferien auf Mallorca. Die spanische Insel leidet derzeit besonders stark unter der Hitzewelle, die in weiten Teilen Europas für extreme Trockenheit und Waldbrände sorgt. In der Hauptstadt Palma de Mallorca wurde dieses Wochenende mit 41,9 Grad die bisher höchste Temperatur dieses Jahres gemessen, wie die «Bild» berichtet. Wer im Meer auf Abkühlung hofft, wird beim Sprung ins Wasser bitter enttäuscht – stellenweise ist auch die Wassertemperatur schon auf über 30 Grad geklettert.

«Sogar das Personal schwitzt unentwegt – und das will etwas heissen. Es ist wirklich fast nicht auszuhalten», kommentiert der News-Scout, der seit Sonntag am Ballermann in den Ferien ist, die derzeitige Wetterlage. Er verbringt den Montag zwar auch am Strand – jedoch vor der Sonne geschützt unter einem Schirm mit einem kühlen Getränk. Gesundheitsexperten raten, bei grosser Hitze auf Alkohol zu verzichten und genügend Wasser zu trinken. Trotz der hohen Temperaturen sind offenbar viele Leute am Strand unterwegs, zudem würde ein leichter Wind zumindest zeitweise etwas Entspannung bringen.

Leichte Entspannung in Aussicht

Ab heute dürfen Touristinnen und Touristen auf «Malle» aber auf Entspannung hoffen – zumindest teilweise. Ab Montag fallen die Temperaturen und dürften sich im Laufe der Woche am Tag um etwa 30 Grad bewegen – in der Nacht könnten sie gar bis auf 21 bis 22 Grad fallen. Trotzdem bleibt die Lage in Hinsicht auf die Wasserversorgung und Pflanzenwelt in weiten Teilen Europas prekär.