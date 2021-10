Frances Haugen – «Fast niemand ausserhalb von Facebook weiss, was im Unternehmen abgeht»

«Der Kongress muss handeln», forderte die 37-Jährige am Dienstag vor einem Senatsausschuss.

Laut Haugen schaden die Produkte von Facebook Kindern, heizen die Spaltung der Gesellschaft an und schwächen ganze Demokratien.

«Facebook verheimlicht wichtige Informationen bewusst vor der Öffentlichkeit, vor der US-Regierung und vor Regierungen in aller Welt», hat die Whistleblowerin Frances Haugen heute vor dem US-Kongress gesagt.

«Ich glaube, dass die Produkte von Facebook Kindern schaden, Spaltung anheizen und unsere Demokratie schwächen.» Diesen Satz hat die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen heute vor dem US-Kongress gesagt. Sie forderte eine strenge Regulierung des Unternehmens. «Der Kongress muss handeln», sagte die 37-Jährige vor einem Senatsausschuss. Die Verantwortlichen bei Facebook würden «diese Krise» nicht ohne die Hilfe der Senatorinnen und Senatoren bewältigen können, so Haugen.

Scharfe Kritik am Facebook-Management

Mit Blick auf den stundenlangen Ausfall von Facebook und seinen Tochterdiensten Instagram und Whatsapp sagte Haugen, in dieser Zeit sei Facebook «nicht dazu genutzt worden, Spaltungen zu vertiefen, Demokratien zu destabilisieren und junge Mädchen und Frauen sich schlecht fühlen zu lassen».

Facebook soll spalterische Algorithmen einsetzen

Erst am Sonntag hatte sich Haugen als die Whistleblowerin zu erkennen gegeben , die interne Dokumente des Konzerns an Behörden und das «Wall Street Journal» weitergereicht hatte. Die frühere Facebook-Produktmanagerin zum Thema Falschinformationen wirft dem Unternehmen vor, auf der Suche nach Profiten bewusst Algorithmen einzusetzen, die spalterische und schädliche Inhalte fördern.

Den Enthüllungen zufolge kam Facebook bei seinen eigenen Untersuchungen selbst zum Schluss, dass insbesondere die Fotoplattform Instagram der psychischen Gesundheit von Jugendlichen schaden könne. So zitierte das «Wall Street Journal» den Satz: «Wir machen Probleme mit dem eigenen Körperbild für eine von drei Teenagerinnen schlimmer.»

Whistleblowerin fordert «volle Transparenz»

Haugen warf Facebook bei der Kongressanhörung vor, die Öffentlichkeit wiederholt in die Irre geführt zu haben. «Fast niemand ausserhalb von Facebook weiss, was innerhalb von Facebook abgeht», sagte die Datenspezialistin. «Das Unternehmen verheimlicht wichtige Informationen bewusst vor der Öffentlichkeit, vor der US-Regierung und vor Regierungen in aller Welt.» Wichtig sei deswegen «volle Transparenz».