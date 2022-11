Fast-Schlägerei – zerfleischt sich WM-Mitfavorit Belgien selber?

Sabiri bringt Marokko gegen Belgien in Führung. SRF

Darum gehts Belgien galt als Mitfavorit auf den WM-Titel.

Nach schlechten Leistungen und nur einem Sieg sieht das wieder anders aus.

Ausserdem beschuldigen sich die Spieler gegenseitig, die Stimmung ist schlecht.

Bei den Belgiern liegen die Nerven blank, es kriselt im Team von Trainer Roberto Martínez. Die Stimmung ist gar derart schlecht, dass einige Spieler in der Kabine offenbar aufeinander losgingen. Doch wie ist es dazu gekommen, dass der WM-Mitfavorit so auseinanderbricht? Wir schauen zurück.

Superstar Kevin De Bruyne hatte im Interview mit «The Guardian» auf die Frage eines möglichen WM-Titelgewinns gesagt: «Keine Chance, wir sind zu alt.» Der 31-Jährige machte sich in seiner Heimat, aber auch in der Mannschaft, keine Freunde, so lapidar mal schnell den Titel abzuschreiben. Hätte es noch einen Beweis für diese Kapitulationsaussage bedurft, verloren schwache Belgier das zweite WM-Spiel gegen Marokko überraschend 0:2 (den Spielplan findest du hier). Danach sagte Trainer Martínez: «Mit dem Ball sind wir nicht mehr wir selbst. Wir haben Angst und spielen nicht mehr mit Leidenschaft.»

Jeder schiesst gegen jeden

Nicht nur der Coach äusserte sich, auch einer der Routiniers, eben einer dieser «Alten», meldete sich zu Wort. Der 35-jährige Verteidiger Jan Vertonghen kommentierte die Aussage des Manchester-City-Stars wie folgt: «Ich nehme an, dass wir schlecht im Sturm spielen, weil wir vorne auch zu alt sind.» Das sass.

Der schon länger formschwache Eden Hazard, auch der Offensivspieler ist 31, meinte hingegen: «Belgien hat nicht die drei schnellsten Innenverteidiger der Welt, aber das wissen sie.» Kein Wunder also, dass sich Grüppchen bilden und schlechte Stimmung entsteht. Hinzu kommt, dass offenbar mehrere Spieler mit anderen Teamkollegen schon länger nicht mehr sprechen. Vertonghen liess zudem verlauten: «Es gibt viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen und die ich besser nicht sagen sollte, oder zumindest nicht ausserhalb der Kabine.»

Apropos Kabine: Da sollen De Bruyne, Hazard und Vertonghen aufeinander losgegangen sein, der bullige Stürmer Romelu Lukaku sei dazwischen gegangen und habe die Streithähne getrennt, das berichtet Sportbild.de. Das Portal berichtet weiter, dass sich auch Goalie Thibaut Courtois (30) nach diesem Vorfall äusserte: «Das Problem ist, dass das, was in der Presse geschrieben wird, nicht immer ganz der Wahrheit entspricht.» Und dann sprach er etwas aus, was sich wie eine Drohung anhörte: «Wer mit dem Vorfall an die Öffentlichkeit gegangen ist? Wir müssen das nicht wissen, aber wenn es herauskommt, wird das sein letzter Tag in der Nationalmannschaft gewesen sein.»

«De Bruyne ist frustriert»

Dass Star De Bruyne keinerlei Draht mehr zum Team zu haben scheint, soll ein Foto beweisen, das der belgische Fussballverband veröffentlich hat. Darauf ist zu sehen, wie Lukaku eine Motivationsrede hält, alle Spieler umarmen sich, nur De Bruyne lässt die Arme hangen. Dafür wurde der City-Profi auch von belgischen Zeitungen kritisiert. «De Bruyne frustriert die anderen und ist frustriert, weil es selbst nicht funktioniert», schrieb «Het Laatste Nieuws» beispielsweise.

Nach den Schuldzuweisungen beider Seiten stand am Montag eine einstündige Sitzung an, dabei sollen sich die Roten Teufel ausgesprochen haben. «Sowas macht uns nur stärker. Das dritte Spiel ist für uns eine zweite Chance. Das ist ein Moment, in dem die WM für uns richtig starten kann», sagte Trainer Martinez dazu.

Belgien spielt in der letzten Vorrundenpartie am Donnerstag gegen Kroatien (ab 16 Uhr live bei uns), ein Sieg gegen den Vizeweltmeister von 2018 ist Pflicht. Sollte das nicht gelingen, bekommen alle belgischen Red Devils ihr Fett weg – einer davon aber wohl besonders.