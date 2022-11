Santiago de Compostela ist wegen der Beliebtheit des Jakobswegs am Anschlag

Santiago de Compostela : «Fast so geil wie am Ballermann» – Jakobsweg verkommt zum Touri-Spot

Seit Jahren gewinnt der Jakobsweg an Bekanntheit und somit auch die Wallfahrtsstadt Santiago de Compostela an Besuchern.

Lärm, Littering, Vandalismus und steigende Wohnungspreise

Im Wallfahrtsort im Nordwesten Spaniens, der in Deutschland und der Schweiz durch Hape Kerkelings Buch «Ich bin dann mal weg» populär wurde, sorgen die Wallfahrer zwar für viele Einnahmen in der Tourismusbranche, aber die Bewohner der Stadt sind nicht erfreut. Littering, Lärm und Vandalismus nehmen immer mehr zu, denn für viele steht die Religion nicht mehr im Vordergrund der Reise. Viele Bewohner der von der Unesco geschützten Altstadt sind wütend oder verzweifelt, wie man immer wieder hört, wenn man das Thema im Zentrum von Santiago auch nur ansatzweise anspricht.

In verschiedenen Medien und den sozialen Netzwerken ist die Kritik drastisch. Die renommierte Tageszeitung «El Mundo» erzählte in einer Reportage von Besucherhorden, die «obszöne Schreie» ausstiessen und «überall hinpissen». Der Massentourismus «wie in Venedig oder auf Mallorca» bringe die kleine Gemeinde mit 96’000 Einwohnern und der beschränkten Infrastruktur «an den Rand des Kollapses». In der Tat: Die Busse sind oft überfüllt, der traditionelle Handel wird von Souvenirläden, hippen Bars und Ketten verdrängt. Wegen des Airbnb-Booms herrscht dramatischer Wohnungsmangel. «Wir werden aus unserer Stadt verjagt», sagte ein empörter «Compostelano» der Digitalzeitung «Galiciapress».