Liestal: Bei der Post darf nicht länger als 15 Minuten parkiert werden

«Bin fast umgefallen, als ich das gesehen habe», schreibt eine Frau in der Facebook-Gruppe «Liestal vernetzt». Dazu postete sie ein Bild einer Parkuhr, die beim Parkplatz neben der Post in Liestal BL steht. Bei dieser ist eine maximale Parkzeit von 15 Minuten für einen Franken vorgeschrieben. «Bis ich das Ticket hinter die Windschutzscheibe gelegt habe, ist die Parkzeit schon wieder vorbei», kommentiert eine Frau auf Facebook. Weitere ärgern sich, dass schon nur das Anstehen am Postschalter länger dauere. Andere bezeichnen die Parkuhr als «Abzocke».

«Keine Gratis-Stunde mehr, das ist happig», meint ein User. Die neuen Parktarife gelten bereits seit Mai 2022. Dabei entfiel, dass die erste Stunde gratis in der Innenstadt parkiert werden kann. Weiter wurde die Parkzeit bei der Post auf eine Viertelstunde beschränkt. Für 20 Rappen erhält man gerade mal drei Minuten Parkzeit. Das hat Gründe. «Mit der neuen Parkregelung wurden einerseits die Lebensqualität in der Innenstadt verbessert wie auch die Stadtfinanzen unterstützt», sagt René Frei der Stadtverwaltung Liestal.

Für das Jahr 2022 war ein erwartetes Defizit von 4,7 Millionen Franken budgetiert. Eine der letzten Sparmassnahmen erkannte eine Aufgabenprüfung bei den Parkplätzen der Stadt, wie die «bz Basel» im vergangenen Jahr berichtete.

«Es soll auch nur kurz parkiert werden»

« Bei der Einführung wurde eine Überprüfung der Tarife per Ende Jahr in Aussicht gestellt. Nach der Überprüfung gab es dann noch kleinere Anpassungen» , so Frei. Dabei sei man den Geschäften in der Innenstadt entgegengekommen. Die strengsten Bestimmungen gelten dabei beim Postparkplatz. Danach lockern sie sich, je nach Zone.

«Bei der Post wollten wir bewusst ein Kurzparken anstreben. Wer nicht sicher ist, ob die Zeit bei diesem Parkplatz reicht, kann direkt nebenan beim Parking am Bahnhof parkieren», ergänz Frei. Dort sei die erste halbe Stunde kostenlos. Auch nehme die Polizei, die die Kontrollen durchführt, ein Augenschein in der Post, bevor sie Bussen ausstelle.

Frei verstehe, dass es eine Umstellung ist. Doch es habe auch zahlreiche positive Rückmeldungen gegeben. «Durch die schnellere Park-Rotation findet man immer einen Parkplatz. Mit den angepassten Parkzeiten in einzelnen Zonen reicht es gut für ein Mittagessen und der Suchverkehr konnte reduziert werden», so Frei. Und wer kein passendes Münzstück dabeihabe, könne bequem via App bezahlen, schliesst er.

