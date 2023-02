Wäldi: Frau (25) sucht Geschwister ihres Hundes

Geboren wurde ihr Hund mit ihren elf Geschwistern in einem Bauernhof im Berner Oberland.

Fabienne Z. Bonini (25) sucht die Geschwister ihres Hundes «Mojo». «Die Welpen waren damals sehr verängstigt und wurden im grössten Dreck gehalten, darum will ich sehen, wie sie sich entwickelt haben», sagt die 25-Jährige zu 20 Minuten. Die Hunde seien ungefähr im April 2018 von einem älteren Paar auf einem Bauernhof im Berner Oberland vermittelt worden. Geboren ist Mojo am 27. Dezember 2017.

Neun von zwölf Welpen waren im Frühling damals bereits reserviert und Mojo erfreute sich über den Besuch der 25-Jährigen. «Da wusste ich, dass er es einfach sein muss, der zu mir nach Hause kommt», sagt Bonini. Sie hatte zuvor in einem Zeitungsartikel gesehen, dass diese Hunde vermittelt werden. Am selben Tag noch hat sie den Welpen zu sich nach Wäldi TG mitgenommen.

Welpen lagen im eigenen Dreck

Mojo und seine elf Geschwister hatten keinen einfachen Start ins Leben. «Sie waren in einem alten Kuhstall, der mit Paletten abgesperrt war. Sie mussten in ihrem eigenen Dreck liegen», sagt Bonini. Man habe die Welpen anfangs nicht anfassen können, da sie solch grosse Angst hatten. «Leider steht für manche bloss der Nutzen der Tiere im Vordergrund», so die 25-Jährige.