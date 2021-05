Hier lachen sie noch - Fast wäre es bei «Die Bachelorette» zu einem Unfall gekommen

Eine Rose bekommt er später vielleicht auch deswegen. Offiziell aber, weil er super schnell einen Berghang hinaufgesprintet ist und in Windeseile einen Dreisatz lösen konnte. Burim hats in den Beinen UND im Kopf.

Das war gut

Die Geländewagen-Szene gleich zu Beginn von Folge drei hats in sich: Bachelorette Dina (29), Joel (19), Barna (23) und Burim (26) gehen auf ein Challenge-Fährtli und da die Strassen in den Bergen Kretas schneebedeckt sind, rutscht das Auto von der Strasse und schlittert gegen eine Felswand. Auf der anderen Seite lauert der Abgrund – Glück im Unglück! Alle vier kommen mit einem Schrecken davon. Burim umarmt während der Schlitterfahrt übrigens instinktiv die Bachelorette, die das gut findet. «Burim ist in so einer Extremsituation grad da – und ich habe mich dank ihm sicher gefühlt», so Dina.