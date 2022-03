Femizid in Dietikon - «Fast wie eine Hinrichtung» – Frau (34) mit fünf Messerstichen getötet

Eine 34-jährige Frau wurde im August 2019 tot in ihrer Wohnung in Dietikon aufgefunden. Ihr Ehemann (40), von dem sie getrennt lebte, hatte sie erstochen.

Darum gehts Ein 40-jähriger Mann aus dem Balkan hat 2019 seine Ehefrau mit fünf Messerstichen in Dietikon erstochen.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Dietikon will er nicht mehr wissen, was der Grund war.

Der Staatsanwalt verlangt eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und einem Monat.

Die Strafe soll zugunsten einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik aufgeschoben werden, weil der Mann eine wahnhafte Störung hat.

Der heute 40-jährige Mann aus dem Balkan ist geständig, seine 34-jährige, getrennt lebende Ehefrau am Nachmittag des 26. August 2019 in ihrer Wohnung in Dietikon vor den Augen des gemeinsamen fünfjährigen Sohnes erstochen zu haben. «Es tut mir leid. Ich weiss nicht, warum es passiert ist, ich war nicht in der Lage zu denken», sagte er. Der Richter erwähnte, dass es nicht einfach passiert sei, sondern dass er das Opfer erstochen habe. «Es gab keinen Grund», antwortete der Beschuldigte. Er sei an jenem Tag zur Wohnung seiner Frau gefahren, um sein Auto und das Telefon zu holen.

Die Anklage geht davon aus, dass der Beschuldigte es nicht akzeptieren wollte, dass sich seine Ehefrau von ihm abgewandt hatte und einen ehelichen Kontakt zu ihm ablehnte, weshalb er ausrastete. Als der Richter am Mittwoch den Beschuldigten fragte, ob er gedacht habe, dass die Mutter der vier gemeinsamen Kinder eine Affäre mit einem anderen Mann habe, antwortete der Beschuldigte: «Nein.» In der Untersuchung dagegen hatte er noch gesagt, dass sie ihn betrogen habe. Dies wird von etlichen Zeugen bestätigt. So hatte eine Nachbarin gehört, wie der Mann schon am Vortag vor dem Haus der Ehefrau auftauchte und sie übel beschimpfte. Er habe ihr vorgeworfen, ihm «seine Ehre genommen zu haben».

Laut Anklage handelte der Beschuldigte an jenem Tag im August «äusserst grausam und skrupellos». So habe er das Opfer zunächst durch heftige Schläge gegen den Kopf handlungsunfähig gemacht und anschliessend fünfmal auf das wehrlose Opfer eingestochen. «Man kann fast sagen, dass es eine Hinrichtung war», sagte der vorsitzende Richter. Die Aussagen der Zeugen würden sich nahtlos zusammenfügen. «Ich bin nicht dorthin gegangen, um meine Frau zu eliminieren», antwortete er nur.

Fünfjährigen Sohn ans Steuer gelassen

Der Mann befindet sich momentan in der geschlossenen Klinik Rheinau, wo er therapiert wird und Medikamente erhält. Er leidet gemäss psychiatrischem Gutachten an einer wahnhaften Störung. «Es geht mir gut, ich habe mich komplett gebessert.» Das psychiatrische Gutachten empfiehlt eine stationäre Massnahme, die sogenannte «kleine Verwahrung».

Auch bei den anderen eingeklagten Delikten zeigte sich der Beschuldigte grundsätzlich geständig. So zum Beispiel bei den massiven Verkehrsdelikten, bei denen er mit hoher Geschwindigkeit raste und beinahe schwere Kollisionen verursachte. Zudem liess er seinen viereinhalbjährigen Sohn auf seinem Schoss sitzend das Steuer halten und filmte sich – dies bei einer Geschwindigkeit von 180 km/h. «Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mir nichts überlegt», begründete der Mann sein Verhalten.

Das Kontakt- und Besuchsverbot zu seiner getrennt lebenden Ehefrau missachtete er immer wieder. «Warum?», will der Richter wissen – «Wegen den Kindern», so seine Antwort. Er ist auch der Misswirtschaft und ungetreuen Geschäftsführung angeklagt, weil der Gipser seine Baufirma in den Konkurs ritt und einen grossen Schuldenberg hinterliess.

Staatsanwalt verlangt «kleine Verwahrung»

Staatsanwalt Martin Wyss verlangt wegen Mordes und den weiteren Delikten eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und einem Monat. Die Strafe soll zugunsten einer stationären Massnahme (die sogenannte «kleine Verwahrung») aufgeschoben werden. Denn laut psychiatrischem Gutachten sei die Schuldfähigkeit wegen der wahnhaften Störung eingeschränkt. Ansonsten hätte der Staatsanwalt 18 Jahre gefordert. Der Beschuldigte soll zudem für 15 Jahre des Landes verwiesen werden. «Er ist schlecht integriert», sagte der Staatsanwalt.

Der Opferanwalt der vier Kinder verlangt für jedes Kind eine Genugtuung von 70’000 Franken. Sie würden immer noch unter dem brutalen Mord an ihrer Mutter leiden und seien schwer traumatisiert und müssten therapiert werden. Sie hätten immer wieder zusehen müssen, wie der Vater die Mutter bedrohte und schlug und seien auch selber geschlagen worden.