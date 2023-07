Luzern: Museum zeigt und erklärt die Welt der Edelsteine 

Einblick in das Gübelin Gem Museum in Luzern.

Ausstellung soll Laien wie auch Experten ansprechen

Das Museum ist im ersten Stock im Haus zum Stein am Schwanenplatz zu finden und es richtet sich an alle interessierten Besucherinnen und Besucher, die mehr über Edelsteine und Gemmologie erfahren möchten. «Die Ausstellung ist so konzipiert, dass sie sowohl Interessierte ohne spezifische Vorkenntnisse als auch Edelsteinexperten anspricht», wie das Schweizer Familienunternehmen mitteilte. Der Begriff Gemmologie bedeutet die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Edelsteinen. Das 100-jährige Jubiläum für das gemmologische Labor in Hause Gübelin ist auch der Grund für die Eröffnung des Museums.