Fat Comedy rechtfertigt Ohrfeige für Oliver Pocher mit eigener Mobbing-Vergangenheit

Fat Comedy ging mit dem Video, in dem er Oliver Pocher eine Ohrfeige verpasste, viral. Viele seiner Fans verurteilten den Schlag ins Gesicht und der 22-jährige Komiker wurde für kurze Zeit sogar von Instagram gesperrt. Nun hat sich der Tiktoker erstmals in einem ausführlichen Videostatement zum Vorfall geäussert.

«Gewalt ist niemals eine Lösung», startet Omar aka Fat Comedy seinen Youtube-Clip. Der Komiker sitzt darin neben seinem Anwalt in dessen Kanzlei. «Nehmt euch bitte kein Beispiel an mir, ich weiss, dass ich jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer habe und für diese möchte ich mit dieser Aktion kein Vorbild sein», so der 22-Jährige weiter.

«Ich hab mich von meinen Emotionen leiten lassen»

Danach entschuldigt sich der Influencer und beschreibt den Vorfall in der Westfalen Halle etwas genauer. «Ich wusste nicht, dass Oliver Pocher da sein würde. Als ich ihn dann gesehen habe, habe ich alles, was in der Vergangenheit passiert ist, Revue passieren lassen.» Weiter meint der Komiker: «Dann ging alles blitzschnell und ich hab mich von meinen Emotionen leiten lassen.»

Doch was ist der Grund für Omars starke Wut gegen Pocher? «Ich habe früher am eigenen Leib erfahren, wie es ist, gemobbt zu werden. Ich wurde lange wegen meinem Übergewicht gehänselt. Es ist wirklich so ekelhaft, wenn auf einem wegen seinem Aussehen rumgehackt wird», begründet Fat Comedy. Der Tiktoker hätte in dem Moment Oliver Pocher einfach zeigen wollen, dass er nicht so unantastbar sei, wie er denkt.

«Mobbing ist sehr sehr schlimm»

Um seinen Punkt zu unterstreichen, sprach der 22-Jährige in seinem Video – das bisher bereits mehr als 100’000 Aufrufe hat – auch den Fall von Kasia Lehnhardt an. Die Influencerin nahm sich 2021 wegen Cyber-Mobbing das Leben. «Mobbing ist etwas ganz ganz Schlimmes und kann auch andere Folgen haben als eine Ohrfeige.» Zumindest für den Komiker selbst hat der Ohrfeigen-Ausraster andere Konsequenzen: Oliver Pocher hat Anzeige gegen den Tiktok-Star erstattet.

