Trump schlägt zurück : «Fauci kann nicht mal vernünftig einen Baseball werfen»

Ex-US-Präsident Donald Trump hat mit einer giftigen Erklärung auf die Kritik von zwei früheren Corona-Berater reagiert.

Haben in einem CNN-Interview den früheren Präsidenten kritisiert: Fauci und Birx.

In einer Erklärung greift er Anthony Fauci und Deborah Birx heftig an.

Ex-US-Präsident Donald Trump hat zwei seiner früheren Corona-Berater heftig angegriffen, nachdem diese sich kritisch über sein Vorgehen in der Pandemie geäussert hatten. Trump veröffentlichte am Montagabend eine längliche Erklärung, in der er den prominenten Immunologen Anthony Fauci und die Ärztin Deborah Birx heftig attackierte. Beide waren während Trumps Amtszeit Mitglieder der Corona-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses. Fauci ist auch jetzt ranghoher Corona-Berater des neuen Präsidenten Joe Biden.