Stadt Zürich : Faustschläge gegen Demonstrantin? – Staatsanwaltschaft schaltet sich ein

Am Samstag fand in Zürich eine unbewilligte Frauendemo statt. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Am Montag, 8. März ist der internationale Tag der Frauen. Das Kollektiv «Feministischer Streik Zürich» rief bereits am Wochenende zuvor zu Veranstaltungen in der Stadt Zürich auf. Nach 13 Uhr versammelten sich in der Innenstadt an verschiedenen Orten Personen zur Demonstration. Die Stadtpolizei Zürich schob der Sache kurz nach 14 Uhr jedoch einen Riegel vor und löste die Kundgebung auf.