Zürich: Faustschlag durchs Fenster und Schikanestopp – Mann wegen Amokfahrt verurteilt

1 / 2 Das Bezirksgericht Bülach hat einen 52-jährigen Schweizer wegen einer Unzahl von Verkehrsdelikten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt – aufgeschoben zugunsten einer ambulanten Therapie. Hochbauamt Kanton Zürich/Mark Röthlisberger Laut Anklage hat er zehn Verkehrsteilnehmende mit seinem Auto zum Anhalten gezwungen oder gerammt, teils stieg er auch aus und bedrohte sie. 20min/tam

Darum gehts Ein 52-jähriger Schweizer hat im Juni 2021 auf einer halbstündigen Amokfahrt eine Unmenge von Verkehrsdelikten verursacht.

Er litt zum Tatzeitpunkt unter einer manischen Episode, weil der die entsprechenden Medikamente abgesetzt hatte.

Die Staatsanwältin verlangte eine stationäre Massnahme, der Verteidiger eine ambulante Therapie.

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zugunsten einer ambulanten Therapie aufgeschoben wird.

Der heute 52-jährige Mann war am Abend des 1. Juni 2021 mit seinem VW Golf betrunken und unter dem Einfluss eines Antidepressivums von Schwerzenbach nach Zürich gefahren. Laut Anklage hat er zehn Verkehrsteilnehmende mit seinem Auto zum Anhalten gezwungen oder gerammt, teils stieg er auch aus und bedrohte sie. Einem Geschädigten gab er durch das offene Autofenster einen Schlag ins Gesicht. Am Ende der Fahrt hatte er sich insgesamt 16 Straftatbeständen schuldig gemacht.

So verursachte er auf der Autobahn A1 zweimal eine seitliche Kollision mit anderen Autos und fuhr unbeirrt weiter. Später fuhr er in Schlangenlinie auf der Autobahn und machte einen halsbrecherischen Schikanestopp. Dabei versetzte er dem anderen Lenker durchs offene Wagenfenster einen Faustschlag ins Gesicht.

Auf der Langstrasse in der Stadt Zürich fuhr er auf einer Länge von rund 50 Metern auf dem Trottoir. Als er wegen eines Abfalleimers nicht mehr weiterfahren konnte, lenkte er den Wagen in den Gegenverkehr und ein entgegenkommendes Auto konnte nur noch mit einer Vollbremsung eine Frontalkollision verhindern. Beim Parkieren an der Neugasse beschädigte er noch zwei weitere Autos und beschimpfte einen Passanten aufs Übelste.

«Ich bereue es sehr»

Was war der Grund für die absolut rücksichtslose und sehr gefährliche Fahrt, wie die Staatsanwältin am Mittwoch am Prozess vor dem Bezirksgericht Bülach fragte? Antwort darauf gibt das psychiatrische Gutachten, welches dem 52-Jährigen eine bipolare affektive Störung bescheinigt, verstärkt durch eine manische Phase an jenem Abend. «Ich habe keine Antwort, warum es so passiert ist», sagte der geständige Beschuldigte, «ich bereue es sehr.»

Den Führerausweis musste er auf unbestimmte Zeit abgeben. Er werde nicht mehr Auto fahren, versicherte er dem Gericht. Der Mann befindet sich seitdem im Gefängnis und nimmt regelmässig die dafür notwendigen Medikamente. Diese hatte er zum Tatzeitpunkt abgesetzt.

Die Staatsanwältin verlangte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten, die zugunsten einer stationären Massnahme (kleine Verwahrung) in einer entsprechenden Klinik aufgeschoben werden soll. Es bestehe eine hohe Rückfallgefahr, vor allem dann, wenn der Mann die Medikamente nicht einnehme.

Ambulante oder stationäre Therapie?

Demgegenüber will der Verteidiger eine bedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten und eine ambulante Therapie. Er verlangte die sofortige Entlassung und für die Überhaft eine Genugtuung von 200 Franken pro Tag. «Mein Mandant befand sich in einer Abwärtsspirale.» Er habe mit den über 300 Tagen Untersuchungs- und Sicherheitshaft eine Quittung erhalten und wolle sein Leben nun in den Griff bekommen. Durch die psychische Störung habe der dreifache Vater und ehemalige Betreiber eines gut gehenden Handwerksbetriebs alles verloren – Arbeit, Vermögen, Haus und Familie.