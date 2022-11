Favoriten haben eingebüsst – so schlugen sich die Bundesratsanwärter 

Wer hat wen eingeladen?

Das sagen FDP und die Grünen nach den Hearings

Die FDP und die Grünen haben jeweils keine Empfehlung abgegeben. Beide jeweiligen Bundesratskandidatinnen und Kandidaten seien wählbar, hiess es an kurzen Medienterminen nach den Hearings. Das ist interessant, weil somit weder Rösti noch Herzog, die im Vorfeld in der Favoritenrolle waren, ihren Vorsprung gegenüber den anderen Kandidatinnen und Kandidaten ausbauen konnten.

Die Grünen merkten an, dass sie keine Vorbehalte gegen vier Lateiner im Bundesrat hätten, womit die Chancen für Elisabeth Baume-Schneider zumindest bei den Grünen nicht gesunken sind.

So mässig, aber ich bin schon gespannt.

So mässig, aber ich bin schon gespannt.

Klar, sie bestimmen das Geschick unseres Landes mit! So mässig, aber ich bin schon gespannt. Nicht wirklich, ich kann ja eh keinen Einfluss nehmen. Überhaupt nicht. Keine Angabe.

Das sagt die GLP

Die GLP haben beide SVP-Kandidaten nicht überzeugt, wie Fraktionschefin Tiana Moser gegenüber 20 Minuten sagte. In den für die GLP wichtigen Themen wie Energie, EU, Neutralität und weiteren gibt es grosse Differenzen zur SVP. Die GLP will erst nächste Woche, nachdem sie auch die SP-Kandidatinnen angehört hat, entscheiden, ob sie überhaupt eine Wahlempfehlung abgibt.

Das sagt die SVP

Die SVP verwies in einer Medienmitteilung auf «grosse inhaltliche Differenzen» zu den beiden SP-Kandidatinnen. Beide hätten sich für eine Aufweichung der Neutralität und eine stärkere Anbindung der Schweiz an die EU ausgesprochen. Die SVP betont, dass sie auf die angemessene Vertretung der Landesregionen im Bundesrat Wert lege, was gegen Elisabeth Baume-Schneider spricht. Ob die SVP überhaupt eine Wahlempfehlung abgeben wird, wird sie nächste Woche entscheiden.